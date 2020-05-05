Бывший главный тренер «Миннесоты» Тибодо может возглавить «Хьюстон»

В случае ухода Майка Д’Антони с поста наставника «Хьюстон Рокетс» его должность может занять бывший главный тренер «Чикаго Буллз» и «Миннесоты Тимбервулвз» Том Тибодо. Об этом сообщает New York Post.



Кандидатуру Тибода рассматривают и другие клубы НБА. Среди них «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс». Обе команды уволили своих главных тренеров по ходу сезона-2019/2020. Ранее Sports Illustrated сообщал, что Тибодо возглавит «Никс» с вероятностью 90%. А лидеры «Бруклина» Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг высоко отзывались о тренере во время работы в сборной США, где Том был ассистентом.

Последним местом работы Тибодо стала «Миннесота». Он впервые за 13 лет вывел команду в плей-офф. В январе 2019 года тренер был отправлен в отставку.



Напомним, что в 2011 году Тибодо был признан лучшим тренером НБА.