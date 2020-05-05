Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Баскетбольный «Реал» возобновит тренировки со следующей недели

Баскетбольный «Реал» возобновит тренировки со следующей недели
Баскетбол / Евролига 0

В Испании постепенно ослабляют карантин, который был объявлен в связи с пандемией коронавируса, поэтому руководство мадридского «Реала» со следующей недели планирует возобновить тренировочный процесс для игроков. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, баскетболисты будут возобновлять тренировочную деятельность постепенно. Игроки и персонал пройдут тестирование на COVID-19. Тренировки начнутся с индивидуальных занятий в зале, позже будет организована работе в небольших группах.

Напомним, в марте «Реал» остановил тренировочный процесс после того, как у игрока клуба Трея Томпкинса был диагностирован коронавирус. В команде моментально объявили карантин. Он затронул не только баскетболистов, но и футбольную команду клуба. Спортсмены занимались в одном и том же центре.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020