Баскетбольный «Реал» возобновит тренировки со следующей недели

В Испании постепенно ослабляют карантин, который был объявлен в связи с пандемией коронавируса, поэтому руководство мадридского «Реала» со следующей недели планирует возобновить тренировочный процесс для игроков. Об этом сообщает Marca.
Отмечается, баскетболисты будут возобновлять тренировочную деятельность постепенно. Игроки и персонал пройдут тестирование на COVID-19. Тренировки начнутся с индивидуальных занятий в зале, позже будет организована работе в небольших группах.
Напомним, в марте «Реал» остановил тренировочный процесс после того, как у игрока клуба Трея Томпкинса был диагностирован коронавирус. В команде моментально объявили карантин. Он затронул не только баскетболистов, но и футбольную команду клуба. Спортсмены занимались в одном и том же центре.
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