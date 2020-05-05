Баркли: Томас и Стоктон — два лучших чистых разыгрывающих в истории

Бывший форвард НБА, прославленный Чарльз Баркли поделился мнением о том, кого можно считать лучшими разыгрывающими защитниками в истории лиги. По словам специалиста, таковыми являются бывший лидер «Детройт Пистонс» Айзея Томас и легенда «Юта Джаз» Джон Стоктон.

«Мне кажется, что некоторые вещи, произошедшие на прошлой неделе, не совсем уважительные по отношению к Томасу. Айзея — лучший чистый разыгрывающий в истории лиги. Он и Джон Стоктон.

Да, Мэджик Джонсон — величайший, но он особенный человек. Что касается Стоктона и Томаса, они лучшие чистые разыгрывающие, когда я говорю чистые, имею в виду парней небольшого роста, которые разыгрывали лучше всех», — приводит слова Баркли The Score.

Говоря о неуважительном отношении к Томасу, Баркли имел в виду эпизод из сериала «Последний танец», в котором Айзея выставлялся в не лучшем свете.