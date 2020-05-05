43-летнего Винса Картера в «Атланте» сравнивают с мастером Йодой

Разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трэй Янг признался, что ветеран команды, 43-летний Винс Картер, получил забавное прозвище. Самого возрастного игрока лиги сравнивают с мастером Йодой, героем известной киноэпопеи «Звёздные войны».

«Определённо он один из лучших напарников по команде из тех, которые у меня когда-либо были. За эти два года он учил меня всему, что знает. Мы называем его Йодой, потому что он самый взрослый. Но в то же время он всё ещё может играть, он многое знает. Задаю ему много вопросов. Я спрашивал у него, каково это — быть лидером команды. Ведь он вёл за собой «Торонто Рэпторс» и «Нью-Джерси Нетс», — приводит слова Янга Clutch Points.

Картер — единственный игрок в истории НБА, успевший сыграть в четырёх десятилетиях.