Уорлд Пис решил взять фамилию жены, теперь он Сэндифорд-Артест
Бывший форвард «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других команд НБА Метта Уорлд Пис объявил об очередной смене фамилии.
«Когда я впервые выходил на площадку под именем «Уорлд Пис», то подумал, что это самая тупая вещь, которую можно было сделать. Когда я должен был войти в игру со скамейки запасных, то, услышав: «Уорлд Пис!», даже не хотел снимать с себя тренировочный костюм. Задумался о возвращении былого имени, но потом привык и люди тоже привыкли.
Самое смешное то, что теперь я женился и моё имя — Метта Сэндифорд-Артест. Я взял фамилию жены и добавил к ней свою фамилию», — приводит слова экс-баскетболиста Clutch Points.
Урождённый Рон Артест впервые изменил имя в 2011 году, именно тогда он и стал Уорлд Писом.
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