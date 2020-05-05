Тренер «Зенита»: все игроки нашей команды готовы вернуться на паркет прямо сейчас

Помощник главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля Инъиго Зорсано рассказал, что все игроки команды из Санкт-Петербурга готовы к возобновлению сезона Евролиги.

«Конечно, сейчас мы общаемся с игроками. Правда, сейчас все эти разговоры больше касаются каких-то личных проблем, семей, здоровья… Конечно, все они готовы вернуться на паркет хоть прямо сейчас, за всех нас — за клуб, за самих себя, за тренеров, за штаб, за болельщиков. Но сейчас самое главное — оставаться здоровыми.

Очень надеюсь, что сезон Евролиги возобновится. Но вообще, конечно, никто не знает. Если лучшие доктора мира не знают, никто в спорте даже догадываться об этом не может", — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».