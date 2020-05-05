Лавар Болл: все мои три сына будут играть в «Лейкерс»
Лавар Болл поделился мыслями о будущем своих сыновей — Лонзо, Лианджело и Ламело. По словам Болла-старшего, все они в итоге окажутся в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Все они окажутся в «Лос-Анджелес Лейкерс». Это инсайд, никому пока не рассказывайте. Все трое будут играть в «Лейкерс», — сказал Лавар Болл в интервью, размещённом на странице Clutch Points в «Твиттере».
Лонзо Болл уже выступал в составе «Лейкерс». Калифорнийский клуб выбрал его на драфте-2017 под вторым номером, позже он был выменян в «Нью-Орлеан Пеликанс». Ламело выставил свою кандидатуру на драфт-2020 и может быть выбран одной из команд. Лианджело пытается пробиться в НБА через Лигу развития.
Лианджело и Ламело в прошлом выступали в чемпионате Литвы.
Читайте также
- 6 мая 2020
-
00:17
- 5 мая 2020
-
23:59
-
22:40
-
21:49
-
20:40
-
19:53
-
18:39
-
17:14
-
16:10
-
15:40
-
13:18
-
13:13
-
11:54
-
10:50
-
09:05
-
09:00
-
04:14
-
00:56
- 4 мая 2020
-
23:44
-
22:49
-
21:41
-
20:57
-
18:47
-
17:54
-
16:08
-
14:04
-
13:47
-
12:56
-
11:05
-
10:34
-
09:38
-
09:00
-
07:01
-
00:51
- 3 мая 2020
-
23:55
Партнерский контент