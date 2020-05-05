Лавар Болл: все мои три сына будут играть в «Лейкерс»

Лавар Болл поделился мыслями о будущем своих сыновей — Лонзо, Лианджело и Ламело. По словам Болла-старшего, все они в итоге окажутся в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Все они окажутся в «Лос-Анджелес Лейкерс». Это инсайд, никому пока не рассказывайте. Все трое будут играть в «Лейкерс», — сказал Лавар Болл в интервью, размещённом на странице Clutch Points в «Твиттере».

Лонзо Болл уже выступал в составе «Лейкерс». Калифорнийский клуб выбрал его на драфте-2017 под вторым номером, позже он был выменян в «Нью-Орлеан Пеликанс». Ламело выставил свою кандидатуру на драфт-2020 и может быть выбран одной из команд. Лианджело пытается пробиться в НБА через Лигу развития.

Лианджело и Ламело в прошлом выступали в чемпионате Литвы.