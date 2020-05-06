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Игроки «Юты» Гобер и Митчелл готовы к окончательному примирению

Игроки «Юты» Гобер и Митчелл готовы к окончательному примирению
Баскетбол / НБА 0

Член совета директоров клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» Деннис Линдси опроверг информацию о том, что игроки команды Руди Гобер и Донован Митчелл до сих пор находятся в ссоре. Ранее сообщалось, что Митчелл зол на Гобера за то, что тот легкомысленно отнёсся к эпидемии коронавируса.

«Они готовы к тому, чтобы оставить этот конфликт в стороне, двигаться вперёд и вести себя как профессионалы. Все заточены на работу и выход из сложной ситуации, Гобер с Митчеллом в том числе. Мы хотим двигаться вперёд. Оба игрока знают, что нужны и команде, и друг другу», — приводит слова Линдси ESPN.

Руди Гобер, в открытую шутивший над коронавирусом, стал первым игроком НБА с положительным результатом теста. В настоящее время розыгрыш регулярного чемпионата НБА приостановлен.

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