Игроки «Юты» Гобер и Митчелл готовы к окончательному примирению

Член совета директоров клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» Деннис Линдси опроверг информацию о том, что игроки команды Руди Гобер и Донован Митчелл до сих пор находятся в ссоре. Ранее сообщалось, что Митчелл зол на Гобера за то, что тот легкомысленно отнёсся к эпидемии коронавируса.
«Они готовы к тому, чтобы оставить этот конфликт в стороне, двигаться вперёд и вести себя как профессионалы. Все заточены на работу и выход из сложной ситуации, Гобер с Митчеллом в том числе. Мы хотим двигаться вперёд. Оба игрока знают, что нужны и команде, и друг другу», — приводит слова Линдси ESPN.
Руди Гобер, в открытую шутивший над коронавирусом, стал первым игроком НБА с положительным результатом теста. В настоящее время розыгрыш регулярного чемпионата НБА приостановлен.
- 6 мая 2020
-
09:00
-
08:55
-
08:16
-
02:32
-
00:17
- 5 мая 2020
-
23:59
-
22:40
-
21:49
-
20:40
-
19:53
-
18:39
-
17:14
-
16:10
-
15:40
-
13:18
-
13:13
-
11:54
-
10:50
-
09:05
-
09:00
-
04:14
-
00:56
- 4 мая 2020
-
23:44
-
22:49
-
21:41
-
20:57
-
18:47
-
17:54
-
16:08
-
14:04
-
13:47
-
12:56
-
11:05
-
10:34
-
09:38