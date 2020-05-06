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НБА откроет тренировочные базы в тех штатах, где режим самоизоляции облегчен

НБА откроет тренировочные базы в тех штатах, где режим самоизоляции облегчен
Баскетбол / НБА 0

Национальная баскетбольная ассоциация уведомила клубы о том, что в ряде штатов, в которых власти облегчили режим самоизоляции, будут открыты тренировочные центры, сообщает инсайдер The New York Times Марк Стайн.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта, после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже COVID-19 был обнаружен ещё у ряда игроков лиги, в том числе у форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

США сейчас — лидер по числу случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 1,23 млн инфицированных, 72 023 летальных исходов. Всего выздоровевших — 164 тысячи человек.

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