Мэджик Джонсон: Коби — самый близкий аналог Джордана

Знаменитый игрок НБА Мэджик Джонсон рассказал, в чём, на его взгляд, заключается сходство между Коби Брайантом и Майклом Джорданом.
«Коби восхищался и уважал Джордана так, что даже скопировал его стиль игры. Он – самый близкий аналог Майкла, что мы видели. У Коби было такое же мышление и настрой, как у Майкла. Он «не брал пленных», а ставил ногу тебе на горло и уничтожал тебя, морально и физически. Брайант стремился к шести титулам, что были у Джордана, и был близок к этому. Ему не хватило всего одного.
Вне баскетбольной площадки он хотел, как и Майкл Джордан, заниматься бизнесом и преуспел в этом, создавая собственный бренд. Это то, что заставляло их обоих получать удовольствие. Они пошли по пути, на котором не так уж и много спортсменов. Коби и Майкл могли сделать любую компанию и бренд успешными, потому что сами были звёздами мирового масштаба. Это то, чего не было у других, — подход к любому делу даже вне баскетбольной площадки», – приводит слова Джонсона Fadeaway World.
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