Разыгрывающий «Филадельфии» Симмонс вернётся на паркет, когда НБА возобновит сезон
Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс будет готов выйти на площадку, если НБА возобновит сезон-2019/2020, сообщил генеральный менеджер клуба Элтон Брэнд. Баскетболист получил травму спины незадолго до паузы в регулярном чемпионате.
«Отдаю Бену и нашему медперсоналу должное. Они очень усердно поработали над лечением во время этой вынужденной паузы. Мы не торопились и были последовательны в отношении его реабилитации. Я уверен, что Симмонс сможет играть, когда нам разрешат возобновить сезон», – приводит слова Брэнда NBC Sports.
В текущем сезоне Симмонс провёл 54 матча и набирал в среднем за игру 16,7 очка, делал 7,8 подбора и отдавал 8,2 передачи. В феврале он принял участие в Матче всех звёзд НБА.
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