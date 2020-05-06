Баркли – о прекращении дружбы с Джорданом: мне грустно, но я не хочу лицемерить

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли признался, что ему грустно, что его дружеские отношения с Майклом Джорданом прекратились.



Напомним, это произошло после резких слов Баркли о Джордане как о руководителе «Шарлотт Хорнетс».



«Этот парень был мне как брат на протяжении 20 с лишним лет. Да, мне грустно. Для меня он всё ещё величайший баскетболист в истории. Я желаю ему только лучшего. Но ничего не могу с этим сделать. У него есть мой номер. Майкл может позвонить мне. Но не думаю, что он пойдёт на это.



Что меня беспокоит во всей этой ситуации, так это то, что я не сказал ничего действительно плохого. Да, я утверждал, что, пока Майкл не перестанет нанимать в команду людей, которые просто хотят целовать ему зад, он никогда не добьётся успеха в качестве генерального менеджера. И я помню, что дословно сказал именно это. Знаете, что меня разозлило ещё? Позже Фил Джексон повторил мои слова.



Я считал, что моя честность была одной из причин нашей дружбы. Он мог спросить меня и всегда получить честный ответ. Как телевизионный эксперт, я не могу сказать, что какой-то другой генеральный менеджер дерьмо, а Майкл Джордан фантастически справляется со своей работой только потому, что он мой друг. Это было бы лицемерием», – передаёт слова Баркли ESPN.

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