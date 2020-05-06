Российский баскетбольный арбитр: сейчас трёхмесячная дочка — главный кормилец семьи

Арбитр ФИБА и Единой лиги ВТБ Алексей Давыдов рассказал о заработках баскетбольных судей и том, как на них сказалась ситуация с коронавирусом.



«Я, наверное, единственный баскетбольный судья, который кайфует от коронавируса. У меня дочке три месяца — в обычном режиме я бы столько всего пропустил, а сейчас вынужденно сижу дома и вижу, как она растёт. Но нынешняя ситуация заставила задуматься о смене структуры трудоустройства — может, ИП оформить, чтобы чувствовать себя более защищённым. Или искать какую-то стабильную работу.



Потенциальному работодателю я могу пообещать себя, скажем, в первой половине дня вторника и частично в четверг. С таким графиком мало желающих найдётся меня нанять. Ну или надо какой-то свой бизнес иметь — в начале 2000-х это было популярно. А сейчас только если числиться в баскетбольных структурах на минимальной ставке.



С финансовой точки зрения выгоднее всего работать в Евролиге. Там есть минимальная фиксированная оплата за сезон. Каждый матч Евролиги стоит € 1800, в плей-офф — € 2500, в Еврокубке — € 900. И если за сезон судья зарабатывает меньше € 14 тысяч, то разницу организатор соревнований компенсирует. Но обычно топ-судьи получают больше, как правило, € 30-40 тысяч.



Конечно, никто не предполагал такого сценария, но в целом все баскетбольные судьи привыкли к нестабильности. Можно травму получить — врезаться в игрока во время матча или просто на улице поскользнуться — и пропустить часть сезона. А можно принять неправильное решение в конце игры, получить неудовлетворительную оценку и отстранение. Это часть профессии.



Теперь свой «стабилизационный фонд» придётся использовать. У меня жена — инструктор по фитнесу, а ещё занималась оформлением виз. Сейчас нет ни того ни другого. На данный момент только трёхмесячная дочка доход приносит. Оформили социальную выплату 5808 рублей, ещё 12 тысяч ждём. Главный кормилец семьи сейчас», — приводит слова Давыдова Forbes.