Вестерманн: в понедельник мы провели первую индивидуальную тренировку

Разыгрывающий «Фенербахче» Лео Вестерманн сообщил, что игроки турецкого клуба провели первую тренировку после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса. Вестерманн отметил, что для него часовая тренировка показалась как трёхчасовая.



«В понедельник мы провели первую индивидуальную тренировку для тех игроков, кто остался в Стамбуле. Приятно было снова дотронуться до мяча. Я в течение часа просто бросал по кольцу. Мне казалось, что я тренировался часа три. С момента начала занятий баскетболом в пять или шесть лет я так надолго никогда не оставался без игры», — приводит слова Вестерманна Eurohoops.



Напомним, из-за пандемии коронавируса были присотановлены почти все спортивные соревнования, включая чемпионат Турции по баскетболу и Евролигу.