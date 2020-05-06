Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов «Химок» в сезоне-2019/2020

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила видеоролик с подборкой лучших моментов с участием подмосковных «Химок» в сезоне-2019/2020.

«Волшебство Алексея Шведа и Стефана Йовича, мощь Джереми Эванса и Девина Букера, защита Сергея Мони и Джоэля Боломбоя — в самых ярких моментах подмосковных «Химок» в сезоне-2019/2020», — гласит сообщение пресс-службы Единой лиги ВТБ.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Напомним, 27 марта руководство Единой лиги ВТБ из-за пандемии коронавируса объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона. В «Химках» ряд игроков по этому поводу выразили открытое недовольство, так как команда лидировала на протяжении всего первенства и в 19 матчах потерпела лишь одно поражение.



На момент окончания турнира лидером в таблице были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.