Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов «Химок» в сезоне-2019/2020

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила видеоролик с подборкой лучших моментов с участием подмосковных «Химок» в сезоне-2019/2020.
«Волшебство Алексея Шведа и Стефана Йовича, мощь Джереми Эванса и Девина Букера, защита Сергея Мони и Джоэля Боломбоя — в самых ярких моментах подмосковных «Химок» в сезоне-2019/2020», — гласит сообщение пресс-службы Единой лиги ВТБ.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.
Напомним, 27 марта руководство Единой лиги ВТБ из-за пандемии коронавируса объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона. В «Химках» ряд игроков по этому поводу выразили открытое недовольство, так как команда лидировала на протяжении всего первенства и в 19 матчах потерпела лишь одно поражение.
На момент окончания турнира лидером в таблице были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.
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