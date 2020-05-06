Сезон-2020/2021 чемпионата Бельгии может начаться только в январе

Президент бельгийской баскетбольной лиги Артур Гетальс заявил, что матчи чемпионата будут возобновлены только после того, как болельщикам разрешат посещать арены. По словам Гетальса, сезон могут отложить до января 2021 года.



«Мы не будем возобновлять сезон без болельщиков. Мы соблюдаем все необходимые санитарные меры, но мы не будем играть при пустых трибунах. Если ограничат количество зрителей, мы это поймём. Но мы не хотим, чтобы наши матчи были доступны только на телетрансляциях. При необходимости мы готовы подождать до января», — приводит слова Артура Гетальса This is Basketball.



Напомним, из-за пандемии коронавируса бельгийская лига закончила сезон-2019/2020 досрочно, чемпионом была объявлена команда «Остенде».