УНИКС выступает против возобновления сезона Еврокубка

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что клуб выступает против возобновления сезона в баскетбольном Еврокубке.



«Ждём, что объявит Евролига 24 мая. Не думаю, что сезон будет продолжен, но они хотят. Играть без зрителей – это нас не устраивает. Потом ещё задача — собрать американцев. А вдруг их не отпустят? Лучше бы не было этого продолжения, не вызывает это интереса. Надо к новому сезону готовиться. И дай бог, чтобы новый ещё был. Зря они это… Зря оттягивают это решение. Я против того, чтобы продолжать в конце июля. Часть игроков уже в других командах будут к тому моменту», — приводит слова Богачёва «Р-Спорт».



Решение о возможном возобновлении Еврокубка и Евролиги будет принято до 24 мая.