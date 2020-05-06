УНИКС выступает против возобновления сезона Еврокубка
Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что клуб выступает против возобновления сезона в баскетбольном Еврокубке.
«Ждём, что объявит Евролига 24 мая. Не думаю, что сезон будет продолжен, но они хотят. Играть без зрителей – это нас не устраивает. Потом ещё задача — собрать американцев. А вдруг их не отпустят? Лучше бы не было этого продолжения, не вызывает это интереса. Надо к новому сезону готовиться. И дай бог, чтобы новый ещё был. Зря они это… Зря оттягивают это решение. Я против того, чтобы продолжать в конце июля. Часть игроков уже в других командах будут к тому моменту», — приводит слова Богачёва «Р-Спорт».
Решение о возможном возобновлении Еврокубка и Евролиги будет принято до 24 мая.
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