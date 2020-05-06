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Понитка: мне нравится формат Евролиги, апрель наступает почти сразу после октября

Понитка: мне нравится формат Евролиги, апрель наступает почти сразу после октября
Баскетбол / Евролига 0

Форвард «Зенита» Матеуш Понитка поделился мнением о формате Евролиги.

«Мне очень нравится этот формат. Все команды встречаются дома и на выезде, 30 матчей — довольно длинная дистанция, поэтому в плей-офф нет случайных клубов. Каждую неделю один или два раза вы играете с лучшими игроками на континенте. Отличная задача для всех. Намного сложнее выигрывать матчи из-за меньшего количества времени на подготовку. Так что в течение всего сезона очень много событий, время летит незаметно. Апрель наступает почти сразу после октября.

Не знаю, как будет выглядеть Евролига в следующем году. Наверное, никто не знает. Из-за пандемии коронавируса на многие вопросы недостаточно ответов. Конечно, хотел бы сыграть в Евролиге с «Зенитом» и в следующем сезоне. Но от игроков уже ничего не зависит, нам остаётся только ждать итоговых решений», — приводят слова Понитки «Известия».

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