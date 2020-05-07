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Центровой «Химок» Эванс на карантине написал портрет Брайанта

Центровой «Химок» Эванс на карантине написал портрет Брайанта
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Центровой «Химок» Джереми Эванс рассказал, чем занимается на карантине, который был введён из-за пандемии коронавируса.

«За это время сделал много интересных работ и вот-вот закончу портрет Коби Брайанта. Давно хотел это сделать, но как-то не доходили руки. Сейчас у меня появилось время, и, можно сказать, я доволен своей работой. Скоро выложу её в свой «Инстаграм». Если честно, то я думал, что полноценно займусь карьерой художника, когда закончу карьеру баскетболиста. Очень хочу провести персональную выставку, чтобы как можно больше людей узнало о моём таланте. Но это будет позже», — приводит слова Эванса «Известия».

Коби Брайант погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибло девять человек.

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