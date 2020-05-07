Игрок «Химок» Эванс считает Ларкина, Шведа и Миротича лучшими в Евролиге в текущем сезоне

Центровой «Химок» Джереми Эванс назвал трёх лучших баскетболистов текущего сезона Евролиги за сыгранный период, а также выразил мнение, что нынешний сезон является одним из самых интересных в истории проведения турнира.

«Три лучших баскетболиста Евролиги в текущем сезоне? Шейн Ларкин и Алексей Швед — вне конкуренции. Кого же назвать третьим? Пусть это будет Никола Миротич.



Безусловно, нынешний сезон Евролиги является одним из самых интересных в истории. В каждом туре есть сенсационные результаты, очень редко бывают матчи, когда одна команда имеет неоспоримое преимущество над другой. Думаю, что болельщики оценили это.



Мне очень приятно быть в окружении таких классных партнёров и такого заботливого персонала. В клубе делают всё, чтобы мы думали только о баскетболе. Так что, безусловно, я бы хотел продолжить карьеру в «Химках». Но как вы понимаете, не всё зависит только от моего желания», — приводят слова Эванса «Известия».