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Владелец «Далласа» призвал не торопиться с открытием тренировочных центров клубам НБА

Владелец «Далласа» призвал не торопиться с открытием тренировочных центров клубам НБА
Баскетбол / НБА 0

Владелец клуба НБА «Даллас Маверикс» Марк Кубан считает, что открытие тренировочных центров с 8 мая — это преждевременное решение.

«Очевидно, что проблема в том, что, поскольку мы не можем проверять людей, то мы и не можем гарантировать безопасность кому бы то ни было, будь то баскетболисты или кто-то ещё. Несмотря на то что мы попытаемся принять все возможные меры предосторожности, это того не стоит, особенно когда наши парни самостоятельно тренируются. Так что я просто не думаю, что риск стоит награды», — приводит слова Кубана Clutch Points.

Напомним, в среду, 6 мая, руководство НБА объявило, что все 30 тренировочных центров для каждой команды в лиге могут открыться уже 8 мая в соответствии с местными ограничениями после длительной блокировки вокруг продолжающейся пандемии COVID-19.

«Денвер», «Портленд» и «Хьюстон» откроют тренировочные базы 8 мая
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