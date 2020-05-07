Стивен Эй Смит раскритиковал современных баскетболистов за мягкость и обидчивость

Журналист ESPN Стивен Эй Смит признался, что его огорчает поведение современных баскетболистов, которые ведут себя слишком мягко и проявляют чрезмерную обидчивость.

«Многие современные баскетболисты слишком мягкие в ментальном плане. Некоторые из них не общались со мной годами после того, как я говорил, что они в предыдущем матче играли как отбросы. Вот и всё. Или они просто исчезают и растворяются в матчах плей-офф.

Вы играете перед тысячами людей, многие смотрят на ваши подвиги по телевизору. И когда называешь вашу игру так, как видишь на самом деле, вы реагируете, словно я что-то сказал о вашей маме или о вашей семье и близких. В этом отношении, думаю, игра определённо изменилась. Я не могу сказать про всех баскетболистов, но очень многие из них слишком мягкие», – сказал Смит в эфире ESPN.