Вучевич рассказал, как его сосед в Орландо помог ему с баскетбольными тренировками

Звёздный центровой «Орландо Мэджик» Никола Вучевич рассказал, как ему удалось возобновить баскетбольные тренировки. По его словам, в этом ему помог сосед в Орландо, который установил у себя во дворе щит с кольцом и любезно пустил черногорца позаниматься.

«После долгой паузы я получил огромное удовольствие от этих тренировок. Скучал без баскетбола. Но понимание того, насколько сильно, пришло лишь после того, как снова взял мяч в руки. Это было как в детстве, когда я играл на площадке рядом с домом часами. Всё это напомнило мне о тех временах», – приводит слова Вучевича Eurohoops.



Ранее руководство НБА разрешило клубам из штатов, в которых ситуация с эпидемией коронавируса не самая сложная, запустить заново тренировочные лагеря, но лишь «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс» и «Кливленд Кавальерс» решили воспользоваться такой возможностью.