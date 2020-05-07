Винс Картер: не собираюсь продавать душу ради чемпионского перстня

Атакующий защитник «Атланты Хоукс» Винс Картер заявил, что не готов ради чемпионского перстня сидеть на скамейке запасных. По его словам, игра в любом клубе предпочтительнее этой участи.



«Не собираюсь продавать свою душу ради чемпионского перстня. Под этим я подразумеваю, что в 43 года у меня ещё есть возможность играть и делать на площадке то, что я умею. Даже если я перейду в команду, которая будет готова к победе в чемпионате, нет гарантий того, что я буду там получать игровое время.

Я не смогу с этим смириться, потому что слишком сильно люблю баскетбол. Я не смогу сидеть на скамейке запасных и использовать свой голос вместо того, чтобы показывать мастерство на площадке», – приводит слова Картера Bleacher Report.