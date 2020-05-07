Мори: Уэстбрук — хороший человек

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поделился мнением о разыгрывающем Расселле Уэстбруке.
«Если вы знакомы с ним лично, то он вам нравится. Расселл находится в списке из двух игроков „Хьюстона“, о которых люди думают негативно, но это никак не соответствует действительности. Расселл — милый парень. Вторым таким парнем в „Хьюстоне“ был Рон Артест. В лиге есть несколько игроков, к которым люди относятся негативно, но непонятно, в чём причина. Расселл просто хороший человек», — приводит слова Дэрила Мори Sportando.
Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового клуба «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже инфицированными оказались ещё несколько игроков лиги, включая форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.
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