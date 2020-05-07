Тимофей Мозгов заявил, что планирует принять участие в киберспортивном турнире

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов заявил, что планирует принять участие в киберспортивных турнирах проекта «Московский киберспорт».



«Стартовала новая платформа — «Московский киберспорт». Соревнования пройдут по 12 дисциплинам: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Legends of Runeterra, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 20, NHL 20, World of Tanks, Assetto Corsa и даже тетрис и шахматы — в течение трёх месяцев, более 200 открытых турниров с общим призовым фондом 3 миллионов рублей! Все турниры будут проводиться в режиме онлайн.



Проект призван поддержать любителей киберспорта в непростых условиях вынужденной самоизоляции. Организаторы призывают всех жителей страны, гостей и участников турниров помогать в борьбе с распространением вируса COVID-19, оставаясь дома и избегая лишних контактов. Думаю, тоже приму участие! Увидимся», — написал Тимофей Мозгов в своём «инстаграме».