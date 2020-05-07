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Федерация баскетбола Италии решила не определять чемпиона в Серии А

Федерация баскетбола Италии решила не определять чемпиона в Серии А
Баскетбол 0

Федерация баскетбола Италии приняла решение не определять чемпиона баскетбольной Серии А по итогам сезона-2019/2020. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Кроме того, по итогам второго по рангу итальянского дивизиона — Серии В — ни одна команда не будет повышена в классе.

Напомним, 7 апреля стало известно, что чемпионат Италии по баскетболу сезона-2019/2020 досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято в связи с тем, что правительство Италии не определило дат потенциального возобновления проведения спортивных мероприятий в стране. Многие клубы разрешили легионерам покинуть страну.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). Вирусом заразилось более 3,7 млн человек в мире. Число погибших превысило 264 тыс.

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