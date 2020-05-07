Злоумышленники взломали «Твиттер» Адетокунбо. На странице оскорбили Брайанта и Леброна

В «Милуоки Бакс» сообщили, что страница лидера команды Янниса Адетокунбо в «Твиттере» была взломана. Клуб из Висконсина намерен инициировать расследование по этому поводу, сообщает Clutch Points.

В течение дня на странице форварда в социальной сети появился целый ряд оскорбительных сообщений в адрес звёзд лиги. Так, злоумышленники, взломавшие страницу, от имени Адетокунбо сообщили, что Леброн Джеймс нанял киллера, чтобы тот устранил грека, а фейковый Яннис написал, что отбил супругу у Стефена Карри. Кроме того, на странице разместили оскорбления в адрес уже погибшего Коби Брайанта. Досталось и одноклубнику Янниса, Крису Миддлтону.

На странице взломанного аккаунта содержатся оскорбления на расовой почве. От имени Адетокунбо говорится, что к нему в команде относятся как к рабу.