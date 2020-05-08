Леброн Джеймс — о резонансном убийстве афроамериканца: за нами охотятся каждый день

Лидер команды Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал убийство афроамериканца Ахмода Орбери двумя белыми жителями Джорджии. Инцидент произошёл в феврале и вызвал массу протестов.
«На нас буквально охотятся каждый день, каждый раз, когда мы выйдем из дома. Нельзя даже просто выйти на чёртову пробежку. Вы издеваетесь?!» — написал Джеймс в своём «твиттере».
Напомним, сезон в НБА приостановлен с середины марта, тогда у центрового «Юты Джаз» был диагностирован коронавирус. В лиге до сих пор не называют приблизительных сроков возобновления чемпионата. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 269 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,2 млн человек.
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