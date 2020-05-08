Хакеры взломали не только «твиттер» Янниса Адетокунбо, но и банковский счёт

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Костас Адетокунбо сообщил, что злоумышленники взломали не только твиттер-аккаунт его родного брата Янниса из «Милуоки Бакс», но и получили доступ к его банковскому счёту.
«У Янниса взломали «твиттер», телефон, почту и банковский счёт! Он приносит извинения за все записи, которые были опубликованы, и скоро вернётся! Вещи, которые были написаны хакером от его лица, абсолютно неприемлемы и отвратительны», – написал Костас на своей странице в «Твиттере».
Злоумышленники, взломавшие страницу, от имени Адетокунбо сообщили, что Леброн Джеймс нанял киллера, чтобы тот устранил грека, а фейковый Яннис написал, что отбил супругу у Стефена Карри. Кроме того, на странице разместили оскорбления в адрес уже погибшего Коби Брайанта.
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