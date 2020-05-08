Саврасенко рассказал о будущем ПБК «Локомотив-Кубань» и строительстве зала для молодёжи

Генеральный менеджер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Алексей Саврасенко рассказал о текущей ситуации в команде и планах на будущее.



«Ситуация очень непростая. Последний официальный матч «Локомотив-Кубань» провёл 22 марта в Таллине. Весь чемпионат Единой лиги ВТБ был завершён 27 марта. Теперь нам приходится заниматься физическими упражнениями на самоизоляции. Естественно, каждому игроку присылают индивидуальную программу, они стараются её выполнять. Будем ждать, когда закончится карантин, тогда команда сможет полноценно приступить к тренировочному процессу.



Мы уделяем внимание нашему будущему поколению. У нас строится тренировочный зал в посёлке Колосистом. Там будут тренироваться все наши молодёжные команды. Надеюсь, что в ближайшие пару лет мы увидим наших воспитанников, которые выйдут на паркет в составе основной команды. Задача заключается в том, чтобы как можно больше наших воспитанников выходило и играло за первую команду», — приводит слова Саврасенко телеканал «Кубань 24».

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