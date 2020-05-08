Фридзон: какие тут игры, какой баскетбол, когда такие дела творятся!

Защитник «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон отметил, что из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 был самым странным в его карьере.



«Это самый странный сезон не только в моей карьере! Такого ещё не было, конечно… Когда всё только начиналось, шли разговоры про отмену сезона, но вряд ли кто-то мог предположить, что так всё сложится. Но какие тут игры, какой баскетбол, когда такие дела творятся!



Волновался за игроков „Калева“, где был обнаружен вирус. У нас отличные доктора, которые всегда проводят профилактику различных сезонных заболеваний. Я думаю, это помогло нам ничего не подхватить в Эстонии. Себя не успокаивал. Такого точно не было. Это жизнь, всякое случается. Очень не хватало баскетбола, но что поделать…

Из чего состоит мой день на самоизоляции? Много тренируюсь. Хорошо, что дома есть все условия для плодотворных занятий. Получаю рекомендации от тренера по ОФП и занимаюсь так, чтобы в любой момент выйти из самоизоляции в отличной форме. У меня были небольшие проблемы с коленом – рекомендовали почистить мениск. Сейчас делаю упор на умеренные нагрузки и восстановление. Неизвестно, когда мы вновь будем играть, но я тренируюсь каждый день и надеюсь, что скоро всё закончится", — приводит слова Фридзона «Р-Спорт».