Родман рассказал, как извинялся перед Пиппеном, чтобы играть в «Чикаго»

Одна из легенд «Чикаго Буллз» 1990-х Денис Родман рассказал, что перед тем, как он стал игроком той команды, ему пришлось публично извиниться перед Скотти Пиппеном.



«После моего перехода из «Сан-Антонио Спёрс» в «Чикаго» мы все собрались дома у Джерри Краузе. Мы расселись треугольником: я, Джерри, Джордан, Пиппен, жена Краузе, три его собаки, кошка и Фил Джексон. Знаете, мы не болтали друг с другом, а собрались, чтобы обсудить дела. В какой-то момент Джексон сказал: «Перед тем как мы возьмём тебя в команду, Деннис, не мог бы ты сделать мне небольшое одолжение? Можешь подойти к Скотти и сказать, что сожалеешь?»



Я такой: «О чём сожалею?» Он сказал, что это из-за инцидента в серии 1991 года. Я обратился к Скотти и сказал: «Приятель, извини, что толкнул тебя тогда». Он ответил: «Не волнуйся, всё окей. Мы хотим выиграть следующий чемпионат. Ты с нами?» Я сказал: «О да, я с вами». Так я стал игроком «Чикаго». Я должен был извиниться перед ним. Всё остальное – история», – приводит слова Родмана Yahoo Sports.



Родман, играя за «Детройт Пистонс» в серии 1991 года, грубо сфолил против Пиппена, вытолкнув его за пределы площадки.

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