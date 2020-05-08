Адетокунбо прокомментировал ситуацию со взломом своей страницы в «Твиттере»

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал ситуацию со взломом своего аккаунта в «Твиттере». Напомним, страница грека в социальной сети подверглась атаке вчера, 7 мая. В частности, от имени Адетокунбо было написано несколько оскорбительных постов, касающихся напарников по команде, а также Леброна Джеймса, Стефена Карри и Коби Брайанта.
«Привет всем. Хотел бы объяснить всем ситуацию, сложившуюся вокруг социальной сети. Меня взломали, и сейчас эта ситуация расследуется. Размещённые твиты были неприемлемы. Разочарован, что кто-то писал столь омерзительные вещи.
Чувствую себя ужасно из-за сообщений в адрес «Милуоки Бакс», Леброна Джеймса, Стефена Карри и его семьи. Особенно ужасными были твиты в адрес семьи Коби Брайанта. В моменты скорби они не должны быть жертвами такого отвратительного поведения. Спасибо за поддержку и берегите себя", — написал грек на своей странице в «Твиттере».
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