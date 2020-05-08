В ЦСКА ожидают серьёзной корректировки зарплат на европейском рынке

В московском ЦСКА не готовы сосредоточиться на формировании состава команды на следующий сезон, так как в клубе нет ясности относительно экономической ситуации.

«Деятельность команды, по сути, приостановлена. В неопределённой экономической ситуации нет возможности заключать контракты. На данный момент окончательно не понятны ни нынешние, ни будущие потери, нет ясности с ценами на игроков. Предполагаем, что в целом уровень зарплат на европейском рынке будет подвержен серьёзной корректировке. Поэтому о конкретных фамилиях, сроках и суммах сейчас говорить преждевременно», — приводит слова представителя пресс-службы ЦСКА издание «Известия».

Напомним, ранее стало известно, что в московском клубе не намерены продлевать сотрудничество с Дэрраном Хиллиардом.