Клэй Томпсон считает, что с династией «Голден Стэйт» ещё не покончено

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон считает, что его команду рано списывать со счетов и в будущем её снова ждёт успех.
«Меня просто убивает, когда я вижу, как другие команды, ряд экспертов и некоторые из моих коллег говорят, что с нашей династией покончено. Рассуждают о том, насколько мы были хороши. У меня осталось многое, что я могу дать игре. Терпение выстраивает характер», — приводит слова Томпсона Bleacher Report.
Напомним, летом 2019 года «Голден Стэйт Уорриорз» проиграли финальную серию плей-офф «Торонто Рэпторс» и не сумели защитить титул. В ходе той серии сам Томпсон получил тяжёлую травму и пропустил весь нынешний сезон. В межсезонье коллектив покинул Кевин Дюрант, а на старте чемпионата «Уорриорз» из-за травмы потеряли Стефена Карри. В результате в нынешнем сезоне команда превратилась в аутсайдера.
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