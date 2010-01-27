Чендлер восстановился и выйдет на паркет в начале февраля

Центровой «Шарлотт» Тайсон Чендлер в скором времени может приступить к тренировкам, сообщает Real GM.

Более того, планируется, что он может выйти на площадку уже 6 февраля в матче со своей бывшей командой «Нью-Орлеан». Напомним, что из-за перелома ноги Чендлер был вынужден пропустить 16 игр регулярного чемпионата. До травмы он выходил в 25 матчах и в среднем за игру набирал 6,6 очка и делал 7 подборов.