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Шакил О'Нил: Майкл Джордан, бесспорно, лучший игрок в истории

Шакил О'Нил: Майкл Джордан, бесспорно, лучший игрок в истории
Баскетбол / НБА 0

Бывший центровой НБА, прославленный баскетболист ряда клубов Шакил О'Нил поделился мыслями о том, кто является величайшим баскетболистов в истории. Шакил убеждён, что это звание принадлежит шестикратному чемпиону лиги Майклу Джордану.

«Майкл Джордан, бесспорно, лучший игрок в истории. Почему? Он проложил путь всем тем парням, которые являются звёздами сейчас. Он шесть раз участвовал в финалах НБА и никогда не проигрывал. При этом ему удавалось сделать это без настоящего бигмена. Он явно лучший в истории.

Нельзя говорить о себе, что являешься лучшим в истории игроком. Ты должен позволять делать это другим игрокам за себя», — рассказал Шакил в интервью, размещённом на странице Get Up в социальной сети «Твиттер».

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