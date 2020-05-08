«Олимпиакос» интересуется Энтони Гиллом

Руководство «Олимпиакоса» проявляет интерес к форварду «Химок» Энтони Гиллу, сообщает хорватский портал Crosarka.

Американец выступает в составе команды из Московской области с 2017 года и является одним из лидеров коллектива. До приостановки регулярного чемпионата Евролиги он принял участие в 25 матчах турнира (в 11 — в старте), набирая в них 8,3 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,2 передачи.

До момента досрочного завершения сезона в Единой лиге ВТБ, Гилл успел появиться на паркете в 13 матчах турнира, набирая в них 11,2 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 0,8 передачи.

Напомним, руководство Единой лиги ВТБ приняло решение завершить сезон без определения чемпиона. Таким образом, Гилл лишился возможности побороться за титул.