«Олимпиакос» интересуется Энтони Гиллом
Руководство «Олимпиакоса» проявляет интерес к форварду «Химок» Энтони Гиллу, сообщает хорватский портал Crosarka.
Американец выступает в составе команды из Московской области с 2017 года и является одним из лидеров коллектива. До приостановки регулярного чемпионата Евролиги он принял участие в 25 матчах турнира (в 11 — в старте), набирая в них 8,3 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,2 передачи.
До момента досрочного завершения сезона в Единой лиге ВТБ, Гилл успел появиться на паркете в 13 матчах турнира, набирая в них 11,2 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 0,8 передачи.
Напомним, руководство Единой лиги ВТБ приняло решение завершить сезон без определения чемпиона. Таким образом, Гилл лишился возможности побороться за титул.
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