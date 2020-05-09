Джим Бойлен может потерять место главного тренера «Чикаго Буллз»

Главный тренер «Чикаго Буллз» Джим Бойлен уже в скором времени может лишиться своего поста, сообщает Clutch Points.

Дело в том, что новый президент клуба по баскетбольным операциям Артурас Карнишовас и назначенный им генеральный менеджер Марк Эверсли уже успели пообщаться с рядом игроков команды и большинство из них выразило недовольство Бойленом. После этого возросла вероятность, что специалист будет уволен. Не исключён вариант, при котором он лишится работы после возобновления сезона.

Перед приостановкой регулярного чемпионата иллинойцы уже де-факто лишились шансов на попадание в плей-офф. После 65 матчей они занимали 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 22 победы.