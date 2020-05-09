СМИ: следующий сезон в НБА может пройти без зрителей

Сезон-2020/2021 в Национальной баскетбольной ассоциации может пройти при пустых трибунах, сообщает ESPN.

Комиссар НБА Адам Сильвер провёл телефонные переговоры с профсоюзом игроков лиги относительно возобновления текущего сезона и проведения следующего розыгрыша чемпионата. Он предупредил, что следующий сезон скорее всего пройдёт без зрителей, из-за чего лига потеряет порядка 40% дохода.

Кроме того, стало известно, что текущий сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится не раньше июня. Завершение чемпионата должно пройти на двух аренах, игры предположительно примут Орландо и Лас-Вегас, однако окончательного решения еще нет.

Регулярный чемпионат НБА был прерван после того, как у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера обнаружили коронавирус.