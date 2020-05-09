СМИ: следующий сезон в НБА может пройти без зрителей

Сезон-2020/2021 в Национальной баскетбольной ассоциации может пройти при пустых трибунах, сообщает ESPN.
Комиссар НБА Адам Сильвер провёл телефонные переговоры с профсоюзом игроков лиги относительно возобновления текущего сезона и проведения следующего розыгрыша чемпионата. Он предупредил, что следующий сезон скорее всего пройдёт без зрителей, из-за чего лига потеряет порядка 40% дохода.
Кроме того, стало известно, что текущий сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится не раньше июня. Завершение чемпионата должно пройти на двух аренах, игры предположительно примут Орландо и Лас-Вегас, однако окончательного решения еще нет.
Регулярный чемпионат НБА был прерван после того, как у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера обнаружили коронавирус.
- 9 мая 2020
-
09:02
-
08:19
-
07:45
-
00:44
- 8 мая 2020
-
23:45
-
22:43
-
21:59
-
20:44
-
19:28
-
18:32
-
17:24
-
16:06
-
14:41
-
12:27
-
11:05
-
10:27
-
09:35
-
09:00
-
07:34
-
07:13
-
00:19
- 7 мая 2020
-
23:37
-
22:46
-
21:49
-
20:56
-
19:57
-
18:41
-
17:56
-
16:57
-
13:37
-
12:17
-
09:28
-
09:04
-
09:00
-
07:36