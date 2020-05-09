Руди Гобер был не первым игроком НБА, потрестированным на COVID-19

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер провёл переговоры с профсоюзом игроков. Он сообщил, что французский центровой «Юта Джаз» Руди Гобер был не первым игроком лиги, у которого обнаружили коронавирус, но только его результат был положительным, сообщает ESPN.

Сильвер заявил, что НБА остановила работу при обнаружении первого же случая заражения, что спасти жизни людей.

12 марта НБА официально приостановила проведение сезона-2019/20 из-за обнаружения коронавируса у Руди Гобера. Позже положительный тест на COVID-19 дал одноклубник Гобера Донован Митчелл, форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант и другие игроки лиги. В данный момент НБА планирует возобновить сезон, но сроки возобновления неизвестны.