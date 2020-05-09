Майку Майкла Джордана могут продать на аукционе за $ 250 тыс.
Игровая майка легендарного игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Буллз» 1990-х Майкла Джордана может быть продана на аукционе за $ 250 тыс., сообщает TMZ.
В этой майке чёрного цвета с красными полосами Джордан 14 апреля 1997 года сыграл в матче с «Детройт Пистонс». Согласно данным Goldin Auctions, это единственная известная игровая майка с сезона-1996/1997, в котором «Буллс» выиграли второй подряд и пятый за семь сезонов чемпионский титул.
Майкл Джордан шесть раз становился чемпионом НБА, 14 раз участвовал в Матче всех звёзд лиги, а также дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США.
НБА может возобновить сезон сразу с матчей плей-офф
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