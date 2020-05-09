НБА не остановит сезон, если после его возобновления у игроков будет выявлен коронавирус

В случае возобновления сезона НБА, он не будет приостановлен, в случае, если у одного из игроков НБА будет выявлен коронавирус, сообщает Eurohoops.



Комиссар НБА Адам Сильвер провёл телефонные переговоры с профсоюзом игроков лиги относительно возобновления сезона и проведения следующего розыгрыша чемпионата. По словам Сильвера, НБА не планирует ещё одну приостановку сезона, если поле потенциального возобновления чемпионата у игроков будет обнаружен коронавирус.



Ранее стало известно, что сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится не раньше июня. Завершение чемпионата должно пройти на двух аренах, игры, предположительно, примут Орландо и Лас-Вегас, однако окончательного решения ещё нет.



Регулярный чемпионат НБА был прерван после того, как у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера обнаружили коронавирус.

