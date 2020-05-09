Эксперт: Стефен Карри больше никогда не сыграет в финальной серии НБА

Эксперт НБА Ник Райт считает, что эпоха «Голден Стэйт Уорориорз» завершена.
«Завершена ли династия „Голден Стэйт“? К сожалению для многих моих друзей, да. Они оказались на аппаратах жизнеобеспечения после травмы Томпсона и ухода Кевина Дюранта. Клуб упустил шанс подписать ещё одну звезду, обменяв Расселла на Уиггинса и пик на драфте. Стефен Карри больше никогда не сыграет в финальной серии НБА», — приводит слова Райта Fadeaway World.
Напомним, летом 2019 года «Голден Стэйт Уорриорз», проиграв финальную серию плей-офф «Торонто Рэпторс», не сумел защитить титул. В ходе той серии Томпсон получил тяжёлую травму и пропустил весь нынешний сезон. В межсезонье коллектив покинул Кевин Дюрант, а на старте чемпионата «Уорриорз» из-за травмы потеряли Стефена Карри. В результате в нынешнем сезоне команда превратилась в аутсайдера.
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