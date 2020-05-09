Прифтис признался, что ему было страшно, когда ждал результатов теста на коронавирус

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис признался, что ему было страшно в ожидании результатов теста на коронавирус.



«Было ли страшно, когда ждал результатов теста на коронавирус? Конечно. Это немного напрягало. До сих пор встревожен. Из Казани до Москвы, где меня ждал самолёт, добирался на поезде, и то путешествие было достаточно тревожным в том плане, что подхватить вирус было очень легко.



Сейчас очень важный момент. Греция своевременно приняла меры против распространения коронавируса, и люди очень хорошо отнеслись к просьбе властей оставаться дома. Сейчас кажется, что все хорошо, опасность позади и можно вернуться к обычной жизни, но это может быть иллюзией. Можно поспешить и попасть в ловушку, поэтому очень важно правильно провести еще пару недель. Всё может быстро измениться в худшую сторону, если забыть о мерах предосторожности», — приводит слова Прифтиса «Р-Спорт».