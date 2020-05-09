Источник: Гилл покинет «Химки», Букер также может уйти
Сразу два американских баскетболиста могут покинуть «Химки» в предстоящее межсезонье, сообщает Eurohoops со ссылкой на собственные источники.
Утверждается, что Энтони Гилл практически наверняка сменит команду. Интересно, что только вчера, 8 мая, сообщалось, что в его услугах заинтересованы в «Олимпиакосе».
Американец выступает в составе команды из Московской области с 2017 года и является одним из лидеров коллектива. До приостановки регулярного чемпионата Евролиги он принял участие в 25 матчах турнира (в 11 — в старте), набирая 8,3 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,2 передачи.
Кроме Гилла Московскую область может покинуть и Девин Букер, у него есть несколько интересных вариантов продолжения карьеры.
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