«Химки» поздравили ветеранов войны с Днём Победы

Баскетболисты «Химок» записали поздравительное видеообращение, приуроченное к Дню Победы. В нём они обратились к ветеранам, поблагодарив их за мирную жизнь и пожелав всего наилучшего. В ролике снялись Сергей Моня, Алексей Швед, Егор Вяльцев, Вячеслав Зайцев и Андрей Десятников.
«Дорогие наши ветераны, от себя лично и от лица всей команды хочу поздравить вас с праздником 9 мая, пожелать вам всего самого наилучшего, здоровья, счастья, любви. Спасибо вам большое за светлое небо над головой. Берегите себя», — сказал Сергей Моня.
«Привет! Поздравляю с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Огромное спасибо ветеранам, нашим бабушкам и дедушкам, родителям. Они проделали тяжёлый путь. Мы бесконечно благодарны и гордимся ими. Спасибо за чистое небо. С Днём Победы! Ура!» — сказал Швед на видео, размещённом на официальном канале «Химок» в YouTube.
Соответствующее видео можно посмотреть на канале «Химок» в YouTube.
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