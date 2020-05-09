«Химки» поздравили ветеранов войны с Днём Победы

Баскетболисты «Химок» записали поздравительное видеообращение, приуроченное к Дню Победы. В нём они обратились к ветеранам, поблагодарив их за мирную жизнь и пожелав всего наилучшего. В ролике снялись Сергей Моня, Алексей Швед, Егор Вяльцев, Вячеслав Зайцев и Андрей Десятников.

«Дорогие наши ветераны, от себя лично и от лица всей команды хочу поздравить вас с праздником 9 мая, пожелать вам всего самого наилучшего, здоровья, счастья, любви. Спасибо вам большое за светлое небо над головой. Берегите себя», — сказал Сергей Моня.

«Привет! Поздравляю с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Огромное спасибо ветеранам, нашим бабушкам и дедушкам, родителям. Они проделали тяжёлый путь. Мы бесконечно благодарны и гордимся ими. Спасибо за чистое небо. С Днём Победы! Ура!» — сказал Швед на видео, размещённом на официальном канале «Химок» в YouTube.

Соответствующее видео можно посмотреть на канале «Химок» в YouTube.