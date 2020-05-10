НБА из-за экономического кризиса снизит потолок зарплат

Руководство НБА на фоне грядущего экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантином, намерено содействовать снижению расходов команд. Ожидается, что в лиге снизят потолок зарплат, так как клубы стремятся разгрузить раздутые платёжные ведомости, сообщает Clutch Points.

«Пандемия коронавируса вызвала много неопределённости, но одно совершенно точно — потолок зарплат будет снижен. Таким образом, клубы смогут выстраивать команды вокруг молодых игроков с дешёвыми контрактами», — пояснил источник.

Напомним, сезон в НБА был приостановлен в середине марта после того как у центрового «Юты Джаз» был диагностирован коронавирус. На сегодняшний день лига ещё не определилась с датой возобновления чемпионата.