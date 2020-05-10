Шакил О'Нил призвал досрочно завершить сезон НБА

Бывший центровой НБА, прославленный баскетболист ряда клубов Шакил О'Нил считает, что текущий сезон необходимо досрочно завершить.

«Мы должны досрочно завершить сезон. Продолжайте заботиться о безопасности игроков и людей, дайте правительству понять, как они навсегда избавятся от коронавируса. Я ненавижу слышать заявления о том, что сезон вернётся!» — приводит слова О'Нила New York Post.

О'Нил, выбранный «Орландо Мэджик» на драфте НБА 1992 года под первым номером, выступал за команду до 1996 года. После этого он перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого завоевал три титула. Перейдя в «Майами Хит», Шакил завоевал ещё одно чемпионство — в 2006 году.

Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе НБА. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 276 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,3 млн человек.